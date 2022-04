Jason Bourne spotyka „Fargo”. Nowy serial „Turysta” to sztos

"Turysta" to serial zaskakujący, nie chodzi jednak o fabułę, a o takie postawienie akcentów, które sprawia, że główna fabuła płynie sobie własnym torem, a to wątki i bohaterowie poboczni błyszczą na jej tle. Twórcy mają dobre oko, gdy chodzi o obserwowanie ludzkich charakterów i tego, jak mogą się rozwijać – a to wciąga.