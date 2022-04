Film "365 dni: Ten dzień" jest jak koleś, który podbija do ciebie w klubie i pyta: hej, mała, co pijesz?

Jeśli taki był cel, winszuję. Udało się go osiągnąć w 100 procentach i za to daję 10/10. Nie mam pojęcia, czy twórcom "365 dni: Ten dzień" przyświecała głupota czy cynizm, bo przecież widzowie i tak obejrzą, choćby dla beki. W końcu odcinanie kuponów od kontrowersji na pewno da się skomercjalizować. Nowe "365 dni" Netfliksa jest jak koleś, który podbija do ciebie w klubie i pyta: "Hej, mała, co pijesz?" zamiast zagadać: "Hej, patrzę na ciebie od 15 minut i zastanawiam się, czy czegoś się ze mną napijesz?". On nie zauważa widza, on go sprowadza do poziomu mięsa. On nie próbuje z nim grać, on uważa, że wygrał już na starcie, bo jest ekranizacją "śmiałej" powieści. On nie jest dla widzów i widzek, on widzów i widzki sprowadza do parteru. Wytrzymajcie w tych klęczkach jeszcze trochę, bo 3. część "365 dni" wjedzie na Netfliksa w tym albo w przyszłym roku. Powodzenia.



"365 dni: Ten dzień" obejrzysz na Netfliksie.



* Zdjęcie główne: Netflix/Karolina Grabowska