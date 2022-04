Johnny Depp pewnie przegra głośny proces z Amber Heard, ale to on wygrywa internety

Johnny Depp mógł się w końcu wygadać i powiedzieć jak to wyglądało od jego strony, bo wydaje się, że przy okazji poprzednich bataliach sądowych to jakoś umknęło, a oczy wszystkich były zwrócone bardziej na Amber Heard. Z racji tego, że obceny proces jest transmitowany na żywo, nie ma miejsca na cięcia czy pominięcie jakiegoś wątku. Część się zresztą powtórzyło.



Jednym z najmocniejszych punktów jego zeznania, była nagrana wypowiedź aktorki, która mówiła, że jakby Depp poszedł do mediów z tym, że został przez nią pobity, to nikt by mu nie uwierzył. To na marginesie też jest bardzo ważny aspekt tej sprawy. Pokazuje, w jak głębokim kryzysie było ich małżeństwo, skoro nagrywali swoje kłótnie i robili zdjęcia siniaków, by mieć haki na wszelki wypadek.