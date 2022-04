I nie chodzi o to, że serial mnie w jakiś sposób dołuje. Nie tylko ja mogę sobie pomarzyć o takich szklanych domach. Takie odklejanie od rzeczywistości ma jednak ogromny wpływ na odbiór. Zachodzi ogromny dysonans, bo z jednej strony próbuje nam się wmówić, że bohaterowie "Zachowaj spokój" to zwykli ludzie - tacy jak my, więc powinniśmy się nimi przejmować, a z drugiej strony patrzymy na swoje mieszkanie i widzimy, że coś tutaj jest nie halo. Albo to my popełniliśmy błąd w swoim życiu, albo filmowcy we współpracy z Netfliksem. I przez to los zaginionych dzieciaków czy troski ich rodziców stają się dla nas obojętne.