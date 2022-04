Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił kobietę. Policja ujawniła nagranie wideo

Śmiertelne postrzelenie Halyny Hutchins przez Aleka Baldwina w październiku 2021 roku wstrząsnęło Hollywood i rozbudziło na nowo dyskusję o wykorzystywaniu prawdziwej broni palnej w przemyśle filmowym. Alec Baldwin w późniejszych wywiadach podkreślał, że nie pociągnął za spust. Był też zapewniany, że rewolwer jest załadowany ślepakami. Nie przeszkodziło to jednak rodzinie zabitej operatorki pozwać aktora i producentów "Rust". To samo zrobiła autorka scenariusza Mamie Hutchins.



W ubiegłą środę Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Nowym Meksyku opublikowało raport dotyczący zaniedbań na planie filmu. Producenci "Rust" mieli świadomie ignorować łamanie zasad bezpieczeństwa dotyczących użycia broni palnej. Firma Rust Movie Productions LLC miała też ignorować uwagi zgłaszane w tej sprawie przez ekipę filmową. Wobec czego nałożono na nią grzywnę w wysokości ponad 137 tys. dolarów. W wyniku ustaleń śledczych Alec Baldwin został oczyszczony ze stawianych mu zarzutów, bo jego kontrola nad produkcją ograniczała się do zatwierdzania zmian w scenariuszu i kwestii castingu.