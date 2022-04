Po bolesnym rozstaniu kultowe T.Love reaktywowało działalność - a my w końcu doczekaliśmy się nowego krążka formacji! Powrót do formy musiał być dla Muńka niezwykle trudny - ale udało mu się, czego "Hau! Hau!" jest najlepszym dowodem. Ten czterdziestoletni już zespół proponuje nam odrobinę nostalgii, przekornej "tęsknoty za upodleniem", sporo społeczno-politycznego przesłania i ogrom serca do muzyki. Z jednej strony brzmi to jak stary, dobry T.Love, z drugiej zaś - nie da się nie zauważyć lekkiego ukłonu w stronę nowoczesności. I dobrze, właśnie tak to powinno wyglądać! Na tym urban-rockowym albumie gościnnie wystąpili: Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, Sokół oraz Andrzej Smolik.