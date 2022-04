O tym filmie mówiło się od dawna, a sądząc po pierwszych opiniach i recenzjach Robert Eggers (ten pan od "Czarownicy" i "The Lighthouse") znów dowiózł arcydzieło. "Mamy do czynienia z brutalną pulpą wzniesioną do wymiaru wizualnego arcydzieła" – napisał Rafał Christ w Rozrywka.Blog. Co miał na myśli? To musicie sprawdzić sami w kinie.