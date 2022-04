Dla niewtajemniczonych - w 20. sezonie swojego kultowego serialu animowanego Trey Parker i Matt Stone wpadli na pomysł stworzenia nowej grupy postaci. Member Berries miały reprezentować coraz powszechny trend pakowania wszędzie gdzie się da powierzchownych nawiązań i taniej nostalgii. To bezużyteczne jagódki, które jedyne co robią przez cały dzień, to przypominają bohaterom o czymś, co wydarzyło się w przeszłości. Co to ma wspólnego z "Sonic 2: Szybki jak błyskawica"? Niestety całkiem sporo.