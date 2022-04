Kryminały cieszą się w Polsce olbrzymią popularnością, a tytuły bazujące na prozie Harlana Cobena mają szczególnie imponującą widownię. Czuliście w trakcie prac nad "Zachowaj spokój", że to jednak nie jest tylko kolejny serial kryminalny? Do pewnego stopnia mamy tu też do czynienia z luźną kontynuacją "W głębi lasu", czyli produkcji, która podbiła cały świat.



Agata Łabno: "Zachowaj spokój" to tylko taka troszeczkę kontynuacja "W głębi lasu", bo wracają niektóre postaci. Ja nie czułam tej presji. Przede wszystkim skupiłam się na dobrym przygotowaniu do roli. Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać, że "Zachowaj spokój" będzie miało międzynarodową widownię, również wśród fanów Harlana Cobena.



Krzysztof Oleksyn: Bardzo się ucieszyłem, że to będzie adaptacja Harlana Cobena. Wiedziałem, że za tym zawsze idzie jakość. Do postaci Adama Barczyka podszedłem jak do każdej nowej roli - po prostu starałem się włożyć w nią kawał serducha i dać z siebie wszystko. To było moim głównym zadaniem. A duży zasięg serialu to tylko dodatkowy plus.