Ileż to razy słyszałam, że się na czymś nie znam, bo podoba mi się coś innego niż komentatorowi, rozmówcy. Albo na odwrót: nie znam się, bo mi się nie podoba. Słyszałam też, że podoba mi się, bo ktoś zapłacił, albo nie podoba mi się, bo ktoś nie zapłacił. To były zawsze komunikaty z poczuciem wyższości. Tak jakby na tego kogoś, kto postanowił mnie obrazić, spłynęła tajemna wiedza.



Wiecie, on czy ona już wie, a ja maluczka jeszcze nie dostąpiłam tego zaszczytu. Bardzo łatwo jest budować w sobie poczucie wyższości polegające na obcowaniu z danym dziełem kultury. Nie podoba ci się Tarantino? Jesteś nudny. Nie śmieszy cię "The Office"? Nie masz poczucia humoru. Dobra, zagalopowałam się, bo to akurat prawda. No, wiecie, o co mi chodzi.