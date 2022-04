Niestety, "Wybieraj albo umieraj" nie oferuje nic widzowi: ani ciekawych bohaterów, których moglibyśmy polubić i się z nimi utożsamić, ani dobrej gry aktorskiej (Butterfield nie dostał wystarczająco przestrzeni, a Evans zdecydowanie minęła się z powołaniem), ani wciągającej, przerażającej historii. Kolejne wydarzenia następują po sobie, bo tak wynika ze scenariusza, ale próżno szukać w nich jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego.



Pełno tu dziur logicznych, a na wszystko wytłumaczeniem jest tajemnicza gra. Po prostu gram w grę, no o co ci chodzi, nie czepiaj się. Nie będę kłamać, że miałam jakieś oczekiwania w stosunku do tego filmu, bo spodziewałam się kina klasy B czy C - co też rozczarowuje w kontekście kariery Butterfielda, znanego przecież ze świetnej roli w "Sex Education". Liczyłam jednak, że przynajmniej będzie to horror z gatunku "tak złe, że aż dobre". Nic z tego.