W dobie cancel culture podobno można stracić dorobek życia z powodu pojedynczej drobnostki. Ezra Miller najwyraźniej stanowi jednak wyjątek od tej reguły, bo ciągle naraża się fanom i organom ścigania, a mimo to gra w największych blockbusterach. W 2020 roku do sieci wyciekło nagrania pokazujące jak amerykański aktor dusi kobietę, a zaledwie kilka tygodni temu Miller trafił do aresztu za pyskówkę i burdę w barze.



W związku z tym ostatnim wydarzeniem w mediach pojawiły się nawet spekulacje, że Warner Bros. rozważy zastąpienia gwiazdora kimś innym w nadchodzących produkcjach wytwórni. Źródło ze środka korporacji powiedziało jednak portalowi IGN, że do żadnego specjalnego spotkania w sprawie Ezry Millera nie doszło. Być może szefowie Warnera zostaną zmuszeni do zmiany strategii, bo aktor ewidentnie nie chce się uspokoić.