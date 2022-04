Anna Zalewska, była ministra edukacji narodowej w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, pamięć o zbrodni katyńskiej postanowiła uczcić publikacją paskudnego i pielęgnującemu podziały zdjęcia. Na grafice widzimy dwóch oficerów NKWD, którzy właśnie mordują polskiego oficera. Jeden z oprawców przypomina Donalda Tuska; oblicze ofiary przywodzi za to na myśl rysy twarzy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku.



Niestety, to nie żart czy nawet głupia prowokacja. Materiał został przez nauczycielkę i polityczkę opublikowany z pełną powagą, w towarzystwie słów: "Prawda i fakty o Katyniu w podstawach programowych polskiej szkoły - dla Nich, dla Pamięci, dla Przyszłości". Udostępnione przez europosłankę w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zdjęcie to fragment pochodzącej z 2015 roku okładki historycznego dodatku do propisowskiego tygodnika "W Sieci".