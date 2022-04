Pierwszy zwiastun "Thor: Miłość i grom" już trafił do sieci i póki co nie widziałem, by ktoś na niego narzekał. A to wcale nie taka oczywista sprawa przy zapowiedziach filmów z Marvel Cinematic Universe. Lubiany superbohater dostaje kolejny samodzielny film, ale Chris Hemsworth nie będzie w nim jedynym Thorem. Wystarczył jeden kadr z Natalie Portman dzierżącą młot Mjolnir, by serca fanów komiksów zabiły mocniej.