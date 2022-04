Dorównanie do takiego arcydzieła jak "Mroczny Rycerz" nie było zadaniem łatwym i (bądźmy szczerzy) 3. części trylogii Nolana się to pod żadnym względem nie udało. Nie znaczy to, że "Mroczny Rycerz powstaje" jest złym filmem. Ma interesującą opowieść. mocnego antagonistę, pełną energii ścieżkę dźwiękową i kilka mocnych scen akcji. Niestety, mierzy się też z pewnymi problemami. Bruce Wayne wydaje się tu okropnie nijaki. podobnie jak Catwoman, scenariusz roi się od fabularnych dziur, a choreografia scen walk jest najgorsza w całej trylogii. Dla wszystkich zainteresowanych stało się jasne, że to najlepszy moment na pożegnanie Nolana z Batmanem.



Film dostępny na: HBO Max, Player, Canal+ online, Rakuten TV, Chili i iTunes