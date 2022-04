Seriale o więziennictwie mają się świetnie. Wystarczy wspomnieć choćby kultowe już "Więzienie Oz" czy nowsze i bardzo popularne "Orange Is the New Black". Tym razem Netflix pokaże "W celi". To komediowa produkcja, która opowiada o specjalistce od organizacji eventów, która zostaje naczelniczką więzienia. Kobieta wierzy, że kreatywności to prosta droga do resocjalizacji osadzonych, nawet tych wyjątkowo groźnych. Co ciekawe, na start "W celi" może się "pochwalić" wynikiem 0 proc. w serwisie Rotten Tomatoes. Gorszy wynik fizycznie nie jest możliwy.