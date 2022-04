Wściekli Polacy masakrują nowa płytę Sanah, bo wydała ją w Wielki Piątek. Serio

Można chyba powiedzieć, że mamy właśnie do czynienia z tzw. review bombingiem, tylko na mniejszą skalę, niż dzieje się to w przypadku gier czy - rzadziej - filmów. To popularna forma bojkotu: masowe wystawianie słabych ocen w różnych zachodnich serwisach dotknęło między innymi znakomitą grę "The Last of Us 2" - tytuł zbombardowano m.in. na portalu Metacritic.



W przypadku Sanah słuchacze wystawiają najniższe noty "Uczcie" w internetowych sklepach (np. w Empiku).