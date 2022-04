"Poskromienie złośnicy" to kolejna polska komedia romantyczna, której świat przedstawiony nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To fantazja oparta na gatunkowych powidokach i przerysowanych postaciach. Jedyny przejaw charakteru widać tu, kiedy grany przez Sławomira urzędnik narzeka na popularność Miłości w Zakopanem. Nie przeszkadza mu to jednak bawić się przy tym właśnie utworze w finale filmu. Jeśli wytrzymacie do końca i uda wam się przyłapać Wieczur-Bluszcz na takim braku konsekwencji, dojdziecie do wniosku, że jedynym co w produkcji Netfliksa można uznać za dobre, jest brak nachalnego product placementu Berlinek.



"Poskromienie złośnicy" już teraz wprawi was w zażenowanie na Netflix Polska.