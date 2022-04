Można więc powiedzieć, że twory kultury, w tym przypadku serial, pozwalają nam nabrać dystansu do spojrzenia na własne życie i relacje.



Tak, można tak to ująć.



"Odwilż" to opowieść o byciu na życiowym zakręcie, główna bohaterka stoi na rozdrożu, próbuje wybrać swoją drogę, jest w kryzysie. I my teraz też, jako społeczeństwo, przeżywamy taki kryzys: przeczołgała nas pandemia, kryzys gospodarczy, teraz wojna. Czy obcowanie z trudnymi tematami na ekranie pomaga czy raczej odwrotnie?



To bardzo indywidualna kwestia. Filmy pokazujące ból, przemoc, np. filmy wojenne w takim czasie mogą nam nie ułatwiać radzenia sobie z tym, co przeżywamy na co dzień. Nierzadko dzieje się tak, że z uwagi na aktualną, obciążającą nas sytuację na świecie, wolimy wybierać lekką rozrywkę, nawet taką poniżej własnych możliwości intelektualnych. Wszystko po to, by móc się oderwać.



To, co najbardziej nas przygnębia i bywa szkodliwe, to codziennie oglądanie programów informacyjnych. Śledzenie każdego newsa, oglądanie każdego zdjęcia np. z Ukrainy obciąża psychicznie i trzeba od tego robić sobie przerwy. Takie wydarzenia jak wojna w Ukrainie to dla nas ogromny ładunek emocjonalny. Potrzeba nam umiejętności dystansu i rozkładania tego ładunku na części. Jeśli tak się nie stanie, możemy coraz gorzej się czuć, "udepresyjniać się", nie móc się skupić na pracy, nie móc funkcjonować "tu i teraz" na takim poziomie jak dawniej.



Co ciekawe kino gatunkowe, nawet to brutalne, może nam czasem pomagać - niektórzy ludzie chętnie oglądają np. horrory gore, żeby się odstresować - jest to dla nich rozrywka a nie oglądanie eskalujące stres. Warto natomiast siebie monitorować i jeżeli czujemy, że w danym serialu, filmie jest czegoś za dużo, zaczynamy się źle czuć pod jego wpływem, trzeba t przerwać i poczekać na lepszy moment.