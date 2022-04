Reszta internautów żali się, że u nich wszystko gra, a też chcieli się pośmiać i podzielić screenem. Ot, proza życia. Póki co na kanałach social media sklepu nie pojawiło się żadne oświadczenie czy wyjaśnienie. Empik nie odpowiedział też na żaden z tweetów klientów. Zapewne zrobi to, gdy już ustali źródło problemu. Niektórzy zastanawiają się, czy to nie część jakiejś specyficznej akcji promocyjnej i trollingu, jednak osobiście w to wątpię. Brzmi jak niesłychanie oryginalny i przekorny koncept - a na takie marketingowcy rzadko się porywają.



Napisaliśmy już do przedstawicieli sklepu Empik z prośbą o komentarz, ale do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.