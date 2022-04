Gwiazdor Batmana i Eternals aresztowany. Komuś za bardzo wkręciło się granie Jokera

Sprawa okazała się, jak to w życiu bywa, dość prozaiczna - aktor upił się, a nocna zabawa nieco wymknęła się spod kontroli. Jego zachowanie zostało ocenione jako zakłócanie porządku, w związku z czym policja musiała zareagować. Zgarnęli go o 6:45 nad ranem, a na posterunku wyznaczyli grzywnę. Niedługo później aktora wypuszczono - nie powinniśmy więc doszukiwać się w pogłoskach na jego temat incydentu na miarę Ezry Millera i kolejnego wizerunkowego ciosu dla Warner Bros. (studio ma ostatnio problem z członkami obsady swoich dużych franczyz).



Po ostatnim aresztowaniu Millera kolejne osoby opowiadały o jego dziwnym, niebezpiecznym zachowaniu. Filmowemu Flashowi postawiono zarzuty zakłócania porządku i nękania, a tuż po tym, jak wyszedł za kaucją, miał zaatakować i okraść parę mieszkającą w hostelu w niewielkim hawajskim miasteczku Hilo. "Rolling Stone" informował o licznych załamaniach nerwowych Millera na planie nowego filmu DC - wszystko wskazuje na to, że potrzebuje pomocy specjalisty, z której powinien jak najszybciej skorzystać.