Antoni Królikowski jest nieuleczalnie chory. Ukrywał to od lat, wyznał prawdę w "Przez Atlantyk"

Staram się żyć aktywnie. I każdy zawsze traktował mnie super fair, nikt nie traktuje mnie jak chorego - bo to wszystko jest naprawdę w głowie. Dosłownie - w głowie mam ogniska zapalne, które są wygaszone przez leczenie, które stosuję co miesiąc w szpitalu. Bywają takie momenty, w których człowiek się zastanawia, po co to wszystko. Mam to od lat, że ludzie mówią: "widać, że naćpany, naje*any", że tak mnie oceniają. Bywa to mega denerwujące, ale tym bardziej - skoro los tak chciał, to mam poczucie, że jestem winien to światu, żeby pokazać, że mimo choroby można żyć, mieć syna, spełniać się zawodowo, a nawet przepłynąć Atlantyk! Można wszystko, trzeba tylko chcieć i mieć wokół dobrych ludzi. Czuję, że to może być ważne - nie jestem dobrym przykładem, ale nikt nie odbierze mi tego, że każdego dnia walczę, żeby dobrze żyć i żeby być szczęśliwym człowiekiem. I będę starał się to świadectwo dawać ludziom, dopóki żyję

- zakończył Królikowski.