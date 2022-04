To ma być najlepszy film o wikingach, jaki widzieliście. Co obejrzeć, czekając na jego premierę?

Empire podsumowało "Wikinga" jako "intymną, kulturowo bogatą opowieść". To film brutalny i unikalny, w którym Eggers znalazł złoty środek: nie rezygnując ze swoich artystycznych referencji, zaproponował grubą warstwę surowej akcji, która ma potencjał, by przyciągnąć i przekonać do siebie nieprzepadających za jego poprzednimi dziełami widzów (The Wrap). Dziennikarze chwalą też wybitną realizację (San Francisco Chronicle) i twórczą przekorę - nieuleganie współczesnym zasadom i trendom panującym w podobnych obrazach (IndieWire).



Część krytyków ocenia "Wikinga" jako najlepszy film w niedużym portfolio Eggersa i najlepszy film o wikingach w historii kina. Motyw zemsty ograny jest w sposób wtórny tylko z pozoru, a obsada (Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke i Willem Dafoe) spisała się znakomicie. Dziennikarze zwracają uwagę na świat przedstawiony - niemal namacalny, niebywale przekonujący.



Akcja filmu rozgrywa się w X wieku na Islandii - bohaterem jest książę wikingów, Amleth, który był świadkiem morderstwa swojego ojca z rąk własnego brata. Już jako dziecko poprzysiągł zemstę - teraz, jako dorosły wojownik, zamierza dotrzymać słowa. Wraz z zaprzyjaźnioną wojowniczką rozpoczyna krwawą kampanię, planując odzyskać swoje włości i ocalić matkę.



A co możemy obejrzeć w oczekiwaniu na "Northmana"? Oczywiście, ciężko mówić o filmach "podobnych", zważywszy na indywidualizm reżysera. Możemy jednak zaproponować kilka solidnych produkcji, które zabiorą was do świata nieustraszonych skandynawskich zdobywców i odpowiednio nastroją.