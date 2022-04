"Furioza" okazuje się aktualnie jednym z najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie. I to globalnie. Bo, że w Polsce użytkownicy platformy się na niego rzucili, było już wiadome. Zresztą bardzo słusznie. W przeciwieństwie do "Gierka" jest to sprawna produkcja, którą w równym stopniu napędza adrenalina, co testosteron.



Widzowie polubili historię infiltrującego bojówkę pseudokibiców Dawida. "Furioza" już od dłuższego czasu utrzymuje się w TOP10 najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Oglądają ją jednak również użytkownicy platformy w szeregu innych państw.