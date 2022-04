Nie ma sensu, żebym dalej się produkował, bo teraz sami możecie sprawdzić jak to wygląda. Serial w końcu pojawił się na polskim VOD. Dwa odcinki można już zobaczyć na Polsat Box Go. Sięgnijcie po pierwszy, a kiedy Chucky zabije kogoś poprzez obrzyganie go alkoholem, będziecie wiedzieć, czy jest to produkcja dla was.



"Chucky'ego" obejrzycie na Polsat Box Go.