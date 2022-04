Nowy, mroczny zwiastun 4. sezonu "Stranger Things"! Widzimy się po drugiej stronie

Ten spektakularny materiał daje jasno i wyraźnie do zrozumienia, że 4. sezon serialu będzie swoistą esencją tego, za co widzowie pokochali "Stranger Things" w 2016 roku. I choć sześć lat później możemy czuć się już nieco zmęczeni destylowaniem lat 80., retro-atmosferą, popisami nadświadomości popkulturowej twórców i ogrywaniem pewnych konwencji, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że nowa odsłona odniesie olbrzymi sukces. Liczby nie kłamią - z jakiegoś powodu miliony widzów na całym świecie uwielbiają wracać do Hawkins.



Pierwsza połowa 4. sezonu "Stranger Things" pojawi się na Netfliksie już 27 maja, a druga - 1 lipca. Będzie to przedostatnia odsłona serialu. Showrunnerzy podkreślili, że uzyskali "niemal dwukrotnie dłuższy czas ekranowy, niż w przypadku któregokolwiek wcześniejszego sezonu". Nowa seria będzie liczyć dziewięć długich epizodów.