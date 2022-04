Książki o kultowych serialach lub filmach budzą we mnie często dosyć mieszane odczucia. Przykłady takich dzieł jak "Nieoficjalny przewodnik po Grze o tron" czy "Wiedźmin. Historia fenomenu" pokazały, że niełatwo jest lawirować między oczekiwaniami fanów i ich niechęcią do słuchania krytyki o ukochanych tytułach. W ostatnich latach swoich książek doczekał się też sitcom "Przyjaciele". W 2019 roku na polskim rynku ukazali się "Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie" autorstwa Kelsey Miller, a teraz do księgarni trafiło "Pokolenie Przyjaciół. Zakulisowy obraz kultowego serialu".



Amerykańscy fani serialu już dawno zdołali porównać i zestawić ze sobą obie te pozycje, ale z ich dyskusji nie wyłonił się żaden jednoznaczny faworyt. Autorem "Pokolenia Przyjaciół" jest nowojorski pisarz i dziennikarz Saul Austerlitz, którego teksty publikowały w przeszłości takie media jak "New York Times", "Los Angeles Times", "Rolling Stone" czy "The Boston Globe". Na papierze mamy więc do czynienia z człowiekiem znającym się na rzeczy i świetnie zorientowanym w świecie amerykańskiej telewizji (pisał o niej wcześniej m.in. w książce "Sitcom: A History in 24 Episodes from I Love Lucy to Community"). Jak to wypada jednak w praktyce?