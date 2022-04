Netflix zrobi aż 18 polskich filmów i seriali. A to jeszcze nie wszystko

Niecały miesiąc temu na platformie Netflix pojawił się najnowszy polskojęzyczny serial "Krakowskie potwory", a już powinniśmy się szykować na kolejne premiery, w tym sequel "365 dni", którego zwiastun zadebiutował w czwartek. Od ponad roku dało się dostrzec, że Netflix jest wyraźnie zainteresowany dalszym inwestowaniem w naszym kraju. Polska powoli stawała się najważniejszym europejskim ośrodkiem dla firmy (tuż za Wielką Brytanią, Hiszpanią i Niemcami), a w najbliższym czasie nowości jeszcze przybędzie. Do końca 2023 roku serwis wyprodukuje nad Wisłą kilkadziesiąt produkcji.



O jakie polskie filmy i seriale chodzi dokładnie? Do tej pory poznaliśmy szczegóły dotyczące 18 tytułów. Dziewięć z nich to będą seriale, a na resztę składają się pełnometrażowe filmy. Na liście nie ma ani jednej animacji, wszystkie produkcje są aktorskie. Wśród najbardziej interesujących znajdziemy m.in. seriale "Gry rodzinne", "Brokat", "Pewnego razu na krajowej jedynce", "Informacja zwrotna" i "Detektyw Forst" (tytuł roboczy), a także filmy "Broad Peak", "HELLHOLE", "Noc w przedszkolu" i "Freestyle".