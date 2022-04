"Między życiem a śmiercią" to aktualnie jeden z najchętniej oglądanych filmów na Netfliksie. Nic dziwnego, bo ma wszystko to, aby stać się hitem serwisu. Miłość nastolatków, Joey King, znaną z serii "Kissing Booth", elementy nadprzyrodzone, śmierć, problemy dorastania i rajskie widoki. Sięgając po nowości skierowane do młodzieży, coraz częściej mam wrażenie, że te tworzone są od szablonu. Każda produkcja musi zawierać kolejne elementy, które widz ze znudzeniem bądź ekscytacją (to zależy), będzie odhaczać podczas seansu. Nie inaczej jest i tym razem, choć nie obrażajmy się na Netfliksa - to problem szerszy, a na dowód tego wystarczy wspomnieć, że film powstał na podstawie powieści Marca Kleina.



To, co widzów przyciągnie do "Między życiem a śmiercią", to znana twarz kojarzona z "Kissing Booth", chociaż moim zdaniem King swoją popisową rolę zaliczyła u HBO w serialu "The Act". W tej opartej na faktach produkcji wcieliła się w chorą nastolatkę, żyjącą pod terrorem swojej matki. Na Netfliksie oglądamy ją w zupełnie innym wydaniu. Próżno szukać tu tej dramaturgii, a King portretuje po prostu dziewczynę, nieco zawstydzoną samą sobą, z którą utożsamiać mają się kilkunastoletnie widzki, borykające się z niewiarą we własne możliwości. Stanowi kontrast dla popularnych "wrednych dziewczyn", pożądanych przez całą szkołę, tak męską jak i żeńską jej część.