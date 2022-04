Problemem nie jest, rzecz jasna, różnica sama w sobie, a całkowity brak kreatywności twórców. Trudno powiedzieć, co jest przyczyną tak surowego i nieciekawego wizerunku - niektórzy przypuszczają, że Bale nie chciał pracować z motion capture i chciał zredukować liczbę nałożonych na niego efektów (dlatego też nie pokuszono się nawet o pozbawienie postaci nosa). Szkoda, bo studio Marvela zdążyło już udowodnić, że w filmach MCU ta technika nie musi zabijać aktorstwa (Thanos Josha Brolina jest tego najlepszym przykładem).



Niektórzy twierdzą, że może być to jeden z kilku wizerunków postaci, jakie dane nam będzie zobaczyć, jednak to, co widzimy na grafice, pasuje do zdjęć Bale'a z planu, o których pisaliśmy w sierpniu ubiegłego roku. Sama zabawka towarzyszy innym figurkowym wersjom głównych bohaterów, niemal na pewno jest zatem wzorowana na ostatecznym filmowym przedstawieniu arcyłotra.



Gorr to świeży marvelowski złoczyńca - wprowadzony dopiero w 2013 roku ("Thor: God of Thunder" #2-11). Na ekranach kin zobaczymy go już w lipcu 2022 roku.