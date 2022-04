Czy Rowling zemściła się na aktorce za krytykę i wywaliła ją z "Fantastycznych zwierząt?". To możliwe

Według spekulacji, to J.K. Rowling ograniczyła Waterston rolę ze względu na... krytykę, jakiej aktorka dopuściła się wobec pisarki. Przypomnę, ze Rowling od kilku lat robi wokół siebie dużo szumu, wchodząc w kolejne konflikty i wygłaszając opinie uznawane za transfobiczne. Autorka zyskała status TERF-a, czyli trans-exclusionary radical feminist (trans-wykluczająca radykalna feministka). Do jej retoryki w negatywny sposób odnosiło się już wielu aktorów z serii filmów o Harrym Potterze (z Emmą Watson na czele). Jeśli zaś chodzi o obsadę "Fantastycznych zwierząt", najbardziej dosadna była właśnie Waterston.



Sytuację szczegółowo opisało "Vanity Fair". Waterston udostępniła w swoich social mediach artykuł "The Guardian" z nagłówkiem: "Kobiety trans nie stanowią zagrożenia dla kobiet cis, ale my stanowimy zagrożenie dla nich, o ile będziemy je wykluczać". Aktorka dodała adnotację i odesłała followersów do kilku konkretnych fragmentów ewidentnie sprzecznych z retoryką Rowling, w tym: "Przepraszam, ale nie możesz być feministką, jeśli nie stoisz za prawami wszystkich ludzi - a zwłaszcza praw innych kobiet". Później, w wywiadzie dla "The Independent", Katherine przyznała, że to jej oficjalne stanowisko w tym dyskursie: