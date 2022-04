"Tokyo Vice", "Batman" i inne nowości w HBO Max. Sprawdzamy premiery platformy

Przeglądamy nowości na HBO Max. Jak co niedzielę piszemy dla was o najciekawszych nowych serialach i filmach w ofercie, publikujemy też pełne listy premier ostatnich i najbliższych dni. Poza tym informujemy o tytułach, które lada moment zostaną usunięte z serwisu. Co obejrzeć na platformie HBO?