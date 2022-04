Czy wypada iść na koncert, gdy w Ukrainie giną ludzie? Psycholożka: ludzie, macie obowiązek wobec życia

Zauważyłem też apele w social mediach, żebyśmy właśnie czasami zrobili sobie przerwę od śledzenia informacji lub nawet pomagania. Jest bardzo dużo Polaków, którzy włączyli się zbiórki, jeżdżą na granicę, przyjmują uchodźców i tak dalej. Trzeba też odpocząć, by zebrać siły na jeszcze lepsze wsparcie ofiar wojny. Tak to działa



Poniekąd tak, ale warto to jakoś rozszerzyć. Takim bardzo poważnym stresorem dla człowieka jest poczucie bezradności, więc jeśli doświadczamy czegoś większego od nas i czujemy się bezradni, to to daje niezwykłe ciśnienie na naszą psychikę, niezwykle nas obciąża. I dużo osób radzi sobie z tym stresem, który jest emanacją braku poczucia kontroli, w ten sposób, że zaczynają coś robić i to ich ratuje od napięcia wynikającego z bezradności. Więc pomagając innym, pomagamy sobie sami.



To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest rzeczywiście słuszny apel influencerów, żeby się nie przeciążać. Ludzie w ogóle, choć myślę, że w Polsce to jest jeszcze bardziej obecne, mają skłonność, powiedziałabym, że niemalże genetyczną do heroizmu. Heroizm, czyli działanie na bardzo wysokim "C", na maksimum naszej energii, wykorzystanie wszelkich zasobów czasowych, emocjonalnych, energetycznych, da się utrzymać przez krótki okres i później następuje wyczerpanie.



W związku z tym, żeby móc pomagać długofalowo, musimy dbać o swoje zasoby i zawsze mieć w zanadrzu jakąś rezerwę emocjonalną i energetyczną. Nie powinniśmy codziennie się zerować z tych zasobów, bo to się dla nas źle skończy i w pewnym momencie staniemy się bezużyteczni jako pomagacze. Co więcej, w niektórych przypadkach sami będziemy potrzebować pomocy. Powiedzieliśmy za dużo, usłyszeliśmy za dużo i nie mieliśmy kogoś, czy okoliczności, żeby to zrzucić, wyładować ten wózek z emocjami gdzieś na boczne tory. Więc naprawdę w pomocy niezwykle istotne jest myślenie długofalowe.