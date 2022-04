Jeśli twierdzicie, że Steve Carell najlepszy był w "The Office", to nie widzieliście jego niepokojącego występu w filmie "Foxcatcher". To tytuł inspirowany prawdziwą, tragiczną historią. John du Pont (Steve Carell), dziedzic fortuny, schizofrenik, zbudował w swojej posiadłości ośrodek szkoleniowy dla zapaśników.



Przygotowując się do igrzysk olimpijskich w 1988 roku w Seulu, współpracę ze sponsorem nawiązał Mark Schultz (Channing Tatum). Ich spotkanie doprowadziło do nieoczekiwanych wydarzeń, bo obaj - du Pont i Mark - czuli się gorsi od brata Marka, Davida (Mark Ruffalo). "Foxcatcher" to emocjonujący dramat i znakomite kreacje aktorskie - obok Carella również Tatum i Ruffalo dali niezły popis.