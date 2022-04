Krytycy podzieleni po seansie "Tajemnic Dumbledore'a", ale zgodni w jednym: Rowling musi odejść

Niestety, wielu krytyków podkreśla, że serii wciąż brakuje własnej tożsamości i głębi - "Fantastyczne zwierzęta" mogą być fajną zabawą dla fanów franczyzy, ale nie mają nic do zaoferowania reszcie. Do tego nowa część ma cierpieć na przypadłość "Zbrodni" i przypominać odcinek serialu, pozbawiony w pełni autonomicznej struktury. Wspominałem o motywacjach bohaterów - "The Wrap" zwraca uwagę, że problemem jest też jakikolwiek brak ich rozwoju, o celu i stawce nie wspominając. W efekcie trudno przejmować się losami większości z nich.



Podsumowując, zdaniem części dziennikarzy w nowych "Fantastycznych zwierzętach" niedostatki scenariuszowe są przeplatane porywającymi i magicznymi momentami. Ostatecznie jednak obraz nie wnosi nic ciekawego ani do serii, ani do Wizarding World, ani - tym bardziej - do kina. David Yates, który towarzyszy uniwersum od czasu "Zakonu Feniksa", dawno już nie zaproponował nic świeżego, a J.K. Rowling niespecjalnie nadaje się do pisania scenariuszy (teraz pomagał jej Steve Kloves, co tłumaczyłoby lekki wzrost jakości). Wygląda na to, że od czasu premiery "dwójki" w 2018 roku zmieniło się niewiele - ta seria wciąż wymaga reform, przede wszystkim w ekipie twórców.



Póki co nie podpisujemy się pod żadną z powyższych opinii - nasze wrażenia z seansu "Tajemnic Dumbledore'a" poznacie już jutro.