Marvel i Sony zrobili z widzów idiotów. "Morbius" kłamał w zwiastunach, żeby fani poszli do kin

Zwiastuny "Legionu samobójców. The Suicide Squad" kłamały na temat istotności większości bohaterów, a te poświęcone "Spider-Man: Bez drogi do domu" w celu zmylenia widzów wysuwały na pierwszy plan wątek problemów Petera Parkera z prawem. W rzeczywistości w samym filmie ten wątek zamknięto w kilkanaście minut i nigdy więcej do niego nie wrócono.



Wytwórnie liczą, że gra w kotka i myszkę z widzami za każdym razem będzie przynosić takie efekty jak w przypadku ukrywanego powrotu Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda do roli Spider-Mana. To jednak niezwykle niebezpieczna gra, a ciągłe zmiany koncepcji czasem mylą nawet samych aktorów. Jak inaczej tłumaczyć fakt, że Colin Farrell był święcie przekonany o zaledwie kilkuminutowej obecności Pingwina w nowym "Batmanie"? Albo kłamał w rozmowie z dziennikarzem, albo sam nie wiedział już, ile z scen z jego udziałem trafi do ostatecznej wersji.