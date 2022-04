O co chodzi z tym "Rodem Smoka"? Tłumaczymy związki spin-offa z "Grą o tron"

Podobny los nie czeka jednak samych Siedmiu Królestw. George R.R. Martin w 2. tomie serii "Ogień i krew" wyraźnie zaznacza, w jaki sposób zakończy się Taniec Smoków. Inaczej niż w przypadku "Gry o tron" finał "Rodu Smoka" jest więc z góry znany części z nas. HBO może oczywiście wprowadzić pewne zmiany, ale o tym przekonamy się dopiero po premierze 1. sezonu. Z całą pewnością na koniec spin-offa Westeros będą jednak rządzić Targaryenowie. Przodkowie Daenerys mają przed sobą jeszcze masę trudnych decyzji do podjęcia i buntów do zgaszenia. Spośród nich największą zdecydowanie będzie rebelia Blackyre'ów, wokół której opleciony zostanie zapewne inny serial "The Hedge Knight" bazujący na opowiadaniach o Dunku i Jaju.



Premiera "Rodu Smoka" 22 sierpnia 2022 roku na HBO Max.