Syn Delona zaprzecza newsom o eutanazji ojca. Internauci komentują temat: każdy powinien mieć prawo

Wokół eutanazji francuskiego aktora, Alaina Delona, zrobiło się w ostatnich dniach głośno - również za sprawą sprzecznych informacji. Z jednej strony młodszy syn, Alain-Fabien, stwierdził, że słowa jego ojca zostały wyjęte z kontekstu. Tymczasem starszy, Anthony, w udzielonym stacji RTL wywiadzie wyznał, że ojciec poprosił go, by towarzyszył mu w jego ostatnich chwilach. Największe światowe media cytowały pożegnanie aktora przekonując, że klamka zapadła. Mamy tu do czynienia z poważnym i ewidentnym informacyjnym zamieszaniem.



Alain-Fabien wyjaśnił na swoim instagramowym profilu, że widzi znaczącą różnicę między "pomocą w śmierci" a odłączeniem od aparatury, gdy bliska osoba będzie przebywać w śpiączce.