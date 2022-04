Podczas gali rozdania Oscarów Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka. Aktor świetnie bawił się na afterparty, ale potem naszła go refleksja. Ostatnie dni spędził na przepraszaniu, kogo tylko mógł. Prosił o wybaczenie uderzonego komika, swoich bliskich i samą Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Zanim organizacja zdecydowała o konsekwencjach za jego zachowanie, on sam postanowił zrezygnować z członkostwa. Zrobił dobrze, ale na tym jego problemy się nie skończyły.



Will Smith dwoi się i troi, aby odkupić swoje winy. Po uderzeniu Chrisa Rocka stał się jednak persona non grata w Hollywood. Studia boją się współpracy z aktorem. Dlatego wstrzymują projekty z jego udziałem. Zrobiło to niedawno Sony, a teraz dołączył do niego Netflix.