Wszczęcia postępowania dyscyplinarnego względem Willa Smitha ze strony Amerykańskiej Akademii można było się spodziewać. Wszystko ponadto jeszcze niedawno wydawało się nieprawdopodobne. W końcu nawet poszkodowany Chris Rock nie złożył przeciwko niemu pozwu. Po co to dalej ciągnąć? Weźmy jednak pod uwagę, że aktor zaserwował nam pokaz toksycznej męskości, w czasach, kiedy nie jest to pożądane zachowanie. To nie są lata 90., ani tym bardziej 80.