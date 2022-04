A wszystko to skąpane jest - jak podkreśla Żuławski - w estetyce noir. Szczecin jest mokry, zwilżone ulice odbijają budynki i chmury, za oknem często jest noc, a bohaterowie mają przestrzeń, by przeżywać swoje rozterki, pobyć samemu ze sobą, kiedy my podglądamy ich nieco bezwstydnie w tych chwilach zagubienia, niemocy. W serialu "Odwilż" sprawa kryminalna i thrillerowe wstawki nie przysłaniają części dramatycznej. Ta produkcja ma ludzką twarz i jest to twarz czasem zlęknionej, ale i zdeterminowanej kobiety - Katarzyny Zawiei. To jest w serii HBO Max najlepsze.