To jedyny serwis, który zaproponuje nam całą serię "Obcy", "Predator", "Omen" czy "Szklana pułapka". Znajdziemy tu kultowe seriale: "Buffy", "24 godziny", "Z archiwum X", "Zagubieni" i nowsze, znakomite produkcje: "Atlanta" i "Only murders in the building". A to zaledwie wierzchołek góry lodowej.



Poniżej poglądowa lista części interesujących nowości, które w 2022 roku zawitały i zawitają na Disney +: