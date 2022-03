Możliwe też, że gala została przeniesiona, bo nie było chętnych. "Walką" wieczoru był bowiem pojedynek "ikon internetu" (tak zostały podpisane) – Lasuczity i Sandry S. Coś wam to mówi? Nie, to już służę pomocą. Pierwsza z nich to nastolatka, która stała się sławna dzięki tiktokom z obozu Teamu X. Ta druga to wytatuowana miłośniczka operacji plastycznych i piosenkarka, która zasłynęła viralowym kawałkiem Big Klamoty (obejrzyjcie teledysk, to zrozumiecie, dlaczego).