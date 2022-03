Jak co roku Złote Maliny przyznano najgorszym filmom minionych miesięcy. Wśród laureatów nie zabrakło "Diany: Musiaclu" i "Kosmicznego meczu: Nowej ery". Nagrodą odkupienia może pochwalić się natomiast Will Smith za rolę w "King Richard. Zwycięska rodzina". Za swój występ w tej właśnie produkcji aktor nominowany jest również do Oscara. Czy go otrzyma? Dowiemy się w poniedziałek.