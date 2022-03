Interesujących tytułów na Amazon Prime Video nie brakuje. Prócz wymienionych produkcji, lista najpopularniejszych w Polsce wskazuje, że wciąż chętnie oglądamy "The Boys" i ich spin-off "Diabolical". Zajmują one bowiem kolejno piąte i szóste miejsce z listy. Niemalże na jej końcu, bo na pozycji ósmej w tym tygodniu znalazło się "Koło czasu". Ciągle nie możemy więc nacieszyć się tym serialem fantasy. A co będziemy oglądać w serwisie w nadchodzących tygodniach? Lista zapowiedzi na kwiecień zwiastuje pojawienie się kolejnych hitów.