"Pożądanie" jest trochę jak "Sex Education" tylko bez nastolatków. Sprawdzamy serial od HBO Max

Zaczyna się od pary. Jest noc, leżą w łóżku, ona jeszcze nie śpi i ma ochotę na seks. Rzuca się na męża, a ten budzi się zaskoczony i chyba przestraszony, zrzuca ją na podłogę. On mówi, że spał, ona, że nie zauważyła. "To nie widzisz różnicy?!" – pyta ją – "To gwałt" - dodaje. Ta krótka scena to idealna zapowiedź tego, co będzie działo się dalej.