Jedyny powód, dlaczego ta afera wywołała więc mniej żywiołowe reakcje niż w przypadku "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", wynika z dosyć dużego zmęczenia fandomu "Harry'ego Pottera". Prawda jest taka, że od czasu premiery ostatniego filmu nie ma on zbyt wielu powodów do radości. Sztuka "Harry Potter i przeklęte dziecko" okazała się bezsensownym fanfikiem, a seria "Fantastyczne zwierzęta" nie uniosła na razie ciężaru połączenia przeszłych wydarzeń z fabułą oryginalnego cyklu książek.



Trochę osób czekało na "Hogwarts Legacy" niczym na zbawienie od poprzednich nie powodzeń, a teraz otrzymały one potężny cios w splot słoneczny. Nie jest to jednak nic nowego dla tego fandomu. Coraz lepiej widać, że mamy tutaj do czynienia z marką na tyle potężną, by nie mogła upaść, ale też nie mającą na siebie żadnego pomysłu. A przez to coraz wyraźniej tkwiącą na dnie, do którego J.K. Rowling od czasu do czasu dorzuca więcej mułu.