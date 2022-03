"Jeszcze żadna rewolucja nie rozpoczęła się w teatrze" – mówi ironicznie Janek. Ta nieudana rewolucja, której za chwilę będziemy świadkami, swój początek miała jednak właśnie w teatrze. Wszystko zaczęło się bowiem od "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka. PRL-owska władza zauważyła, że dzieło Adama Mickiewicza zostało uwspółcześnione i dodano do niego motywy antyradzieckie. Sztukę zdjęto z afisza, a młodzi ludzie wyszli na ulicę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec cenzury. Partia sprytnie wykorzystała studentów do własnych celów. Efektem działań rządzących był wzrost nastrojów antysemickich w społeczeństwie i zmuszenie Żydów, nazywanych syjonistami do opuszczenia naszego kraju.



"Świetnie! Znowu film o PRL-u, który zanudzi mnie patosem i zażenuje tandetnym wykonaniem" - mógłby ktoś pomyśleć. Byłby jednak w błędzie. Krzysztof Lang zręcznie wykorzystuje prawdziwe wydarzenia, aby zaserwować nam trzymającą w napięciu produkcję. Wbrew tytułowi nie jest to bowiem opowieść konkretnie o „Marcu ‘68”. Reżyser mówi tu o każdym niechlubnym momencie w naszej historii, kiedy to człowieczeństwo Polaków zostało wystawione na próbę, bo interesują go tematy uniwersalne.