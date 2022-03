Świat Harry'ego Pottera upada. Rujnują go kiepskie produkcje i nowe afery

Przejdźmy teraz do najświeższej kwestii. Wiele jest w Harrym Potterze polityki (w postaci dosłownej i metaforycznej) i całkiem sporo niezręcznych elementów świata przedstawionego; zdarzało się, że intencje Rowling ewidentnie nie zgrały się z przesłaniem tego, co trafiło do druku (skrzaty-niewolnicy czy obraz goblinów, zdaniem wielu - antysemicki).



Wielu odbiorców oczekuje od nowych produkcji unikania wspomnianych niezręczności (sama Rowling wielokrotnie decydowała się na dziwaczne retcony i poszerzanie kanonicznych informacji, nie byłoby to zatem nic nowego) - tym większe było zdziwienie wyczekujących gry "Hogwarts Legacy" od Avalanche Software fanów, gdy w opublikowanym niedawno gameplayu zobaczyli, że to właśnie z goblinów uczyniono antagonistów. Przypomnę, że twórcy produkcji oficjalnie odcięli się od Rowling - w FAQ gry możemy znaleźć wyjaśnienie, że autorka nie brała udziału w pracach nad tytułem, który jest po prostu bazowana na stworzonym przez nią świecie.



Gameplay, rzecz jasna, nie zdradza fabularnych szczegółów i wolt, ale to, co zobaczyliśmy, wskazuje, że bohater podejmie próbę powstrzymania "złego goblina", który chciałby, by społeczność czarodziejów przestała traktować jego lud jako istoty gorsze. Co więcej, wygląda na to, że postać będzie miała swojego skrzata - a zatem niewolnika.



Oczywiście nie mamy pewności, czy twórcy jedynie bezrefleksyjnie pogłębili wizję Rowling, czy przyszykowali nowe, ciekawe spostrzeżenia i rozwiązania, które odniosą się do wspomnianych problemów krytycznie. Osobiście stawiam na drugą opcję.



Z prezentacji można przecież wywnioskować, że wspomniany goblin okaże się jedynie pionkiem innych, stojących w cieniu antagonistów (czarodziejów), a wówczas fabuła opierałaby się na innym (znanym) zabiegu: świat uważa za potwora kogoś, kto w istocie chce go zmienić na lepsze. Warto zwrócić uwagę na nazwisko współpracującego z rzekomym przeciwnikiem czarodzieja: to Victor Rookwood, czyli - najpewniej - przodek śmierciożercy Augustusa (chyba nikt nie wierzy w przypadkową zbieżność nazwisk?). Z pewnością otrzymamy tu kolejny ideowy konflikt, z którym będzie związana kwestia rasy; obstawiam, że finalnie będziemy mogli stanąć po stronie goblina.



Niezależnie jednak od efektu końcowego, nie da się ukryć, że twórcy wybrali dość ryzykowne fragmenty gry do swojej prezentacji, na co Internet siłą rzeczy zareagował. Można uznać, że podjęto kilka niefortunnych - biorąc pod uwagę delikatną kwestię, o której mówiło się całkiem niedawno - decyzji, przygotowując ten materiał.



Dodam jeszcze, że "Harry Potter" nie miał szczęścia do dobrych gier - nawet najnowsze "Hogwarts Mystery" czy "Wizards Unite" okazały się niesatysfakcjonujące. "Dziedzictwo Hogwartu" to ewidentnie produkcja z dużymi ambicjami - sam wyglądam jej niecierpliwie i mam nadzieję, że przynajmniej gamingowo Wizarding World w końcu wstanie z kolan.