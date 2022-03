Mila Kunis i Ashton Kutcher na sam początek zbiórki dorzucili od siebie 3 miliony dolarów (co by nie mówić, to o niebo więcej niż Piotr Adamczyk w swojej akcji). Dla samej aktorki było to szczególnie istotne. Jak przypomniała w opisie wydarzenia, ma ukraińskie korzenie i jest dumna z pochodzenia. Urodziła się w Czerniowcach w 1983 roku - mieście będącym wtedy jeszcze w Związku Radzieckim. W 1991 roku, u schyłku ZSRR, razem z rodziną wyemigrowała do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Rodzice nie widzieli w ojczyźnie przyszłości dla niej i jej brata. Mieli tylko 250 dolarów w kieszeni: